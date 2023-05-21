ماذا تعرف عن طقوس عبدة الشيطان ومعتقداتهم؟

قد يكون هذا أكبر تجمع في العالم لعبدة الشيطان، الذي على وشك أن يبدأ في أحد فنادق ماريوت في وسط مدينة بوسطن بالولايات المتحدة.

في غرفة مضاءة بالشموع مخصصة للاحتفالات الشيطانية، ترحب بك لافتة مضاءة عند مدخل "المعبد الأسود الصغير" حيث يقف مذبح مرتفع في أحد طرفيه ونجمة خماسية بيضاء على الأرض أمامه.

الطقوس التي يتم أداؤها هنا هي "اللا تعميد" ، حيث يرفض المشاركون رمزياً الطقوس الدينية التي يؤدونها عندما كانوا أطفالاً.

"لا توجد أسماء" ، يقول أحد عبدة الشيطان الذي وافق على السماح لي بمشاهدة حفلهم، طالما لم يتم الكشف عن هويتهم.

يرتدون عباءة طويلة تلامس الأرض وقناع وجه أسود. أياديهم مقيدة يحبال، ثم يتم طرحها لتمثيل التحرر. كما توجد هناك صفحات ممزقة من الكتاب المقدس لترمز إلى نقض معموديتهم المسيحية.

من الواضح أن التجربة كانت عميقة بالنسبة لهم.

"كطفل مثلي الجنس، قيل لي أنك رجس ويجب أن يتم تحطيمك، لقد شوّه ذلك كثيراً من تفكيري، لقد ساعدني العثور على المعبد الشيطاني حقاً في التحلي بالمنطق والرحمة"

المعبد الشيطاني معترف به كدين من قبل حكومة الولايات المتحدة، وله كهنة وتجمعات في أمريكا وأوروبا وأستراليا.

اشترى أكثر من 830 شخصاً تذاكر لحضور مؤتمره في أواخر أبريل، والذي أطلق عليه اسم SatanCon.

يقول الأعضاء إنهم لا يؤمنون فعلياً بالشيطان أو جهنم، بل يعتقدون أن الشيطان هو استعارة للتشكيك في السلطة وترسيخ معتقداتك في العلم، كما يقولون إن الشعور بوجود مجتمع يؤمن بهذه القيم المشتركة يجعله ديناً.

يستخدمون رموز الشيطان أثناء ممارسة الطقوس.

على سبيل المثال، عند الاحتفال بزفاف أحد ما أو تبني إسم جديد، قد يشمل ذلك وجود صليب مضاء مقلوب على مذبحك بينما تهتف: "تحية للشيطان!".

بالنسبة للعديد من المسيحيين، يعد هذا تجديفاً خطيراً.

"هذا ليس خطأ" ، يوافق ديكس ديجاردان، المتحدث باسم المعبد الشيطاني. "الكثير من مظاهرنا هي بطبيعتها تجديفية".

"لدينا أشخاص يرتدون صلباناً مقلوبة، وأثناء حفل الافتتاح يتم تمزيق الكتاب المقدس كرمز للتخلص من القمع والاضطهاد وخاصة بالنسبة لمجتمع المثليين والعابرين جنسياً، وكذلك بالنسبة للسود والأمريكيين الأصليين، و أي شخص عانى من صدمة دينية إلى حد كبير، وهم يمثلون عدداً هائلاً من أعضائنا".

يقول عبدة الشيطان إنهم يحترمون حق الجميع في اختيار عقيدتهم، ولا يحاولون إزعاج الناس. لكن متظاهرين مسيحيين من طوائف عديدة تجمعوا خارج الفندق حاملين لافتات تحذر من الخطيئة.

يقول أحدهم: "توبوا وآمنوا بالإنجيل"، و آخر: "الشيطان يتحكم بمجتمع المثليين".

ويضيف متظاهر يدعى مايكل شيفلر، من جماعة كاثوليكية محافظة: "نأمل أن نظهر لله أننا لا نقبل بهذا التجديف وأننا الكاثوليك، لم نتخلَ عن الحيز العام أمام عبدة الشيطان".

رواد المؤتمر كانوا في الردهة ينظرون إلى الاحتجاج في الخارج. قال أحد الرجال: "لقد أطلقوا علينا إسم" متعاطو المنشطات" وآخر بدأ بإطلاق النكات عنهم والسخرية منهم .

الجحيم والقرون والمتعة الذاتية الشيطانية

احتل الحدث الطابق الرابع من الفندق بالكامل، كان مكتظاً بعبدة الشيطان الذين بدا البعض منهم مثليين وآخرون بأزياء شيطانية نارية وقروناً مرسومة يدوياً، ووشوم شيطانية، والبعض حلق وزين شاربه بطريقة مختلفة. كان معظم الموجودين هناك من البالغين وربما يكونوا آباءً، وكذلك كان هناك عدد من المقعدين على كراس متحركة.

يتم تقديم العروض، بما في ذلك عرض يسمى هيلبيليز( الشيطانية المعروفة والظاهرة في منطقة نائية في أمريكا) وندوة حول الشيطانية والمتعة الذاتية.

النشاط السياسي هو جزء أساسي من هوية المعبد الشيطاني.

وتعتقد أنه يجب الفصل بين الدين والدولة، وكثيراً ما ترفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة للدفاع عن هذا الفصل.

وجهة نظرهم جادة، لكنهم يستمتعون في اعتماد السخرية وإثارة الغضب في النقاش. في أوكلاهوما، على سبيل المثال، طلبوا إقامة تمثال شيطاني بطول 8 أقدام (2.4 متر) في مبنى الكابيتول بالولاية عندما تم وضع نصب تذكاري للوصايا العشر، مشيرين إلى أن المادة الأولى في الدستور ينص على معاملة جميع الأديان على قدم المساواة. (أزيلت الوصايا في النهاية بعد معركة قضائية).

يدعو المعبد أيضاً إلى الدفاع عن حق الإجهاض بذريعة أنه يجب أن يتمتع كل شخص بحق التصرف كما يشاء بجسده.

في وقت سابق من هذا العام، افتتحت عيادة عبر الإنترنت مقرها في نيو مكسيكو، توفر حبوب الإجهاض عن طريق البريد.

كما ابتدعت الجماعة طقوساً للإجهاض لمن يريد إنهاء الحمل ، وهي طقوس مصممة لتكون مريحة وتتضمن تلاوة تأكيد قبل الإجهاض. وتجادل بأنه يجب إعفاء أعضائها دينياً من حظر الإجهاض الذي من شأنه أن يمنعهم من القيام بذلك.

وقد أثار هذا الموقف انتقادات من بعض الجهات، بما في ذلك صحيفة كاثوليكية تدعى " National Catholic Register " التي تصف الطقوس بأنها "ليست أكثر من محاكاة ساخرة بشعة للطقوس والرموز الدينية".

أعلن صندوق Yellowhammer ، الذي يمول الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يسعون إلى الإجهاض، أن "وضع دولاراتك وثقتك في المنظمات الشعبية التي كانت تقوم بهذا العمل لعقود من الزمن" هي أفضل طريقة للحصول على الدعم المطلوب للإجهاض".

في قاعة مليئة بأتباع هذه العبادة، يقدم مديرو حملات المعبد الشيطاني تحديثات عن عملهم. يتم الترحيب بالنجاحات بالهتاف والتصفيق ورسم علامة القرون.

مشروع آخر يحتل عناوين الأخبار هو نوادي الشيطان بعد المدرسة وشعاره: "التعليم مع الشيطان". يفضل المعبد إبقاء الدين خارج المدارس، لكنه يريد مواجهة الجماعات الدينية التي تسعى للتبشير بين التلاميذ.

لذلك، حين طلب السكان المحليون ذلك ، حاولت الجماعة إطلاق نادي الشيطان بعد المدرسة والذي يركز على خدمة المجتمع والعلوم والحرف والتفكير النقدي.

يقول المعارضون إن الأمر يخيف الأطفال، لكن المعبد الشيطاني يقول إن محتواه خالٍ من الشياطين.

لديهم أغنية للأطفال - My Pal Satan - مع رسم كرتوني لماعز متقلب وتحته جملة: "الشيطان ليس رجلاً شريراً، إنه يريدك أن تتعلم وتتساءل لماذا. يريدك أن تستمتع وتكون على طبيعتك - وبالمناسبة، ليس هناك شيء إسمه جحيم".

"الشيطان يحبك"

أقام العشرات من الفنانين والبائعين أكشاكاً لبيع الحرف اليدوية المستوحاة من الشيطان. لديهم كل شيء من "الشيطان يحبك!" مثل ألعابمنسوجة ورموز شيطانية برأس ماعز وأجنحة.

يبيع المعبد الشيطاني قمصانه الخاصة أيضاً. لا تتقاضى المجموعة رسوم العضوية، وتستمر بنشاطاتها من التبرعات ومبيعات البضائع إلى حد كبير.

وصدر حديثاً كتاب أطفال بعنوان Goodnight Baphomet.

تعطي مدونة المبادئ التوجيهية للمعبد الشيطاني - المبادئ السبعة - الأولوية للعطف، والسيطرة على جسد المرء، واحترام حريات الآخرين، بما في ذلك حرية الاختلاف. ترجم ذلك إلى كتاب للأطفال، ويتضمن مبادىء مثل: "احترم حق كل شخص في أن يكون ما يشاء، خاصة عندما يختلف. إذا كانت كلماتهم تجعلك غاضباً، لا تحاول الرد عليهم ولا تحزن!"

أراسيلي روخاس، التي سافرت من كاليفورنيا لتكون هنا، ترى أن المبادئ لها علاقة بحياتنا وسهلة التطبيق.

"أشعر وكأنني كنت دائما من عبدة الشيطان. لم أكن أعرف ذلك." تقول إنها علمت لأول مرة بالمعبد الشيطاني عن طريق تيك توك في عام 2020.

"في تلك المرحلة نظرت في الأمر. أظن كنت خائفة قليلاً مثل معظم الناس، وأردت حقاً التأكد من أنهم لم يضحوا بأطفال! بدأت في الدخول إلى الثقافة والمشهد وبدأت في الانضمام إلى الاجتماعات، وفي النهاية أدركت إنهم ليسوا كذلك، إنه مجرد رمز يستخدمونه وهم أناس طيبون حقاً".

يتحدث الكثير من الناس حول أكشاك البضائع، ويقولون إن مقدمة المعبد الشيطاني جاءت من الفيلم الوثائقي لعام 2019 Hail Satan، من إخراج بيني لين، حيث يوضح الفيلم مبادئ المعبد وبدايات نشاطه.

يقول المعبد الشيطاني إنه زاد عدد أعضائه ربما من 10 آلاف عضو في عام 2019، إلى أكثر من 700 ألف حالياً.

ومن بين هؤلاء المجتمعين في بوسطن طاقم حكومي محلي ومسعفون ومهندسون وفنانون وأشخاص في مجال التمويل، وأخصائي اجتماعي ومعالج وعازف سيرك.

ينتمي الكثير منهم إلى مجتمع المثليين، والكثير منهم متزوجون من مسيحيين أو على الأقل من غير عبدة الشيطان.

يميل الأعضاء إلى اليساريين سياسياً، لكن لا يوجد اختبار سياسي للانضمام إليه ولا يؤيد المعبد أي حزب أو مرشح.

يصل لوسيان غريفز، المؤسس المشارك للمعبد الشيطاني، مع حارس شخصي، مرتدياً ملابس سوداء وحاملاً إبريقاً يحتوي على شاي الإفطار الإنجليزي الذي ابتاعه من متجر لبيع المنتجات البريطانية".

يبتسم عندما أقول له خطأً عبارة "بارك الله فيك!"

بدأ كل من غريفز وصديقه مالكوم (أسماؤهما مستعارة) الحركة قبل عقد من الزمن.

يشتركان في الالتزام بالحرية الدينية، ومعارضة ما يرون أنها مسيحية تخالف التشريعات.

غالباً ما تقدم منافذ الأخبار، خاصة في الولايات المتحدة، المعبد الشيطاني على أن أتباعه مجرد أناس مخادعين يبحثون عن الشهرة ويتظاهرون بأن عبادتهم دين، وهو أمر يرفضه بشدة.

"يتردد الناس في تصديق أي شيء نقوله، لكنني أشعر أن كل ما نقوله واضح جداً ولا نسيء تقديم أنفسنا على الإطلاق".

إذا كنت لا تحاول أن تبدو كالمتصيد، فهل من الحكمة تسمية عيادة الإجهاض باسم "عيادة الإجهاض الشيطانية لأم صامويل أليتو"، بعد أن أيد قاضي المحكمة العليا قرار إلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض؟ ومن ثم طبعه على قميص؟

يقول غريفز: "كان احد الدوافع وراء ذلك رفض الانصياع لهذه الفكرة القائلة بأن كل شيء يجب أن يكون رزيناً وخالياً من حس الدعابة لكي يكون حقيقياً".

"منطقي بهذا الشأن هو أن لا شيء يمكن أن يكون أكثر جدية من افتتاح عيادة للرعاية الصحية عن بعد. أكره فقداننا روح الدعابة".

اضطر غريفز إلى تعديل نمط حياته للتعامل مع المخاطر الشخصية التي يواجهها كأبرز عبدة الشيطان في أمريكا.

"لقد غيرت مكان سكني خلال السنوات الأربع الماضية وليست لدي حراسة، لا أريد أن أضطر إلى الانتقال مرة أخرى".

يشعر بعض أعضاء المعبد الشيطاني بأنهم غير قادرين على الاعتراف صراحة بأنهم منخرطون فيه، مشيرين إلى المخاطر على سلامتهم. الأعضاء الذين اكتشفت صلتهم بالمعبد فقدوا وظائفهم، وفقدوا أطفالهم في معارك الحضانة، وعثروا على قنابل مزيفة تحت سياراتهم.

تشاليس بليث، المتحدثة باسم حملة الحقوق الإنجابية الدينية في المعبد، تعرضت لمضايقات عبر الإنترنت خلال حضورها تجمع عبدة الشيطان ، بعد أن انتشرت لقطات لها وهي تمزق الكتاب المقدس خلال حفل الافتتاح، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للتهديد.

في عام 2016 ، نشر أحد أفراد العائلة المعلومات الخاصة عنها على الإنترنت وظهر مسلح أمام منزلها.

قال المسلح: "هذا ما أنا هنا لأفعله، لدي مسدس يحمل اسم تلك العاهرة". أعلم أنهم زُجوا به في السجن".

وقالت: "كان علي تغيير إسمي قانونياً، كان علي فعل ذلك حقاً".

بالنسبة لها ما تفعله يستحق تحمل هذه المخاطر . "إذا كان أعدائي هم أصحاب العقلية الإنجيلية المجنونة الذين يريدون أن ينتزعوا مني حقوقي، فإنه من دواعي الفخر أن يكونوا أعدائي".

تايفون نيكس، شاب في الثلاثينيات من عمره وواحد من بين العديد من أعضاء المعبد الشيطاني الذين يستخدمون إسماً بديلاً له في المجتمع "ساتانيم"، كما يسمونه.

يقول إنه انتقل من الإلحاد إلى الشيطانية مؤخراً فقط.

"الشيطانية تعني كل ما أؤمن به، بما في ذلك الاستقلالية الجسدية والرحمة والاحترام والعلم. والشيطان يمثل أولئك الذين طردوا، أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف".

"لم أجد أصدقاء في الدوائر المسيحية. جاذبية الشيطان هي أنه الشخص الذي يتقبلني والشامل، الشخص الذي يجمعني به الكثير على الرغم من أنني لا أؤمن بوجوده".