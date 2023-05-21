متحدث التعليم: نبذل جهودا لضمان سلامة انتظام سير الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لضمان سلامة انتظام سير عملية الامتحانات بشكل كامل.

وأشار متحدث التربية والتعليم - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة "الأولى" بالتلفزيون المصري، إلى أن الإجراءات، التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم بشأن "الشهادة الإعدادية" العام القادم، هي تطبيق نظام البوكليت، بهدف منع محاولات الغش.

ولفت إلى أن تطبيق نظام "البوكليت" يُصعب محاولات الغش الإلكتروني، مبينا أن نظام "البوكليت" سيكون عبارة عن كراسة واحدة للأسئلة والإجابة وهذه أحد الإجراءات المتعلقة بمنع الغش، كما سُيمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين، وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

ونوه بأن كل الإجراءات تستهدف زيادة كل سُبل ضمان انتظام عملية الامتحانات؛ بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.