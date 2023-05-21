 الصين: وجدنا مخاطر بالغة على الأمن السيبراني بعد مراجعة منتجات شركة مايكرون - بوابة الشروق
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الصين: وجدنا مخاطر بالغة على الأمن السيبراني بعد مراجعة منتجات شركة مايكرون

د ب أ
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 4:58 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 4:58 م

قالت الصين، إنها وجدت مخاطر بالغة على الأمن السيبراني، بعد أن أجرت مراجعة لمنتجات شركة "مايكرون" التي تم بيعها في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن الجهة المنظمة للفضاء الإلكتروني في الصين، قولها في بيان لها اليوم الأحد، إن مشغلي البنية التحتية للمعلومات الرئيسية يجب أن يتوقفوا عن شراء منتجات "مايكرون".

وكانت الصين، قالت في مارس الماضي، إنها بصدد مراجعة الأمن السيبراني بشأن المنتجات التي قامت بتصديرها "مايكرون"، وهي أكبر شركة أمريكية لتصنيع رقائق الذاكرة، إلى البلاد.

وقالت في ذلك الوقت، إن المراجعة تأتي لضمان أمن سلسلة إمدادات البنية التحتية للمعلومات الخاصة بها، وتجنب مخاطر أمن الشبكات، والحفاظ على الأمن القومي.


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