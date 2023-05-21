الرئيس الكوري الجنوبي يعرب عن دعمه لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأحد، أن "يون" أعرب عن دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية لي دو وون، إن يون أعرب عن دعمه، خلال لقائه مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني، على هامش قمة مجموعة السبع، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ويشغل غزالي حاليا منصب رئيس الاتحاد الأفريقي.

وقال "لي"، في إيجاز صحفي، "أكد الرئيس أن الدول الأفريقية في المحيط الهندي، مثل جزر القمر، شركاء مهمون في استراتيجيتنا في المحيطين الهادئ والهندي، وقال إن شراكتنا مع الاتحاد الأفريقي المكون من 54 دولة أصبحت أكثر أهمية".

وأضاف لي "قال الرئيس إن دور أفريقيا مهم في مجموعة العشرين التي تناقش التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وأعلن رسميا دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين".

وشكر غزالي كوريا الجنوبية على دعمها ودعا إلى تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأفريقي.

كما أعرب غزالي عن رغبة بلاده وأفريقيا القوية في مساعدة كوريا الجنوبية في تحسين وضعهم الغذائي، والتعاون في مجالات التصنيع والتعليم والتدريب، والاستجابة لتغير المناخ.

ووجه "يون" الدعوة لغزالي لحضور القمة الكورية الجنوبية - الأفريقية الافتتاحية العام المقبل، ووجه إليه غزالي الشكر على الدعوة، معربا عن رغبته في العمل معا من أجل نجاح القمة.

كما ناقش الزعيمان التعاون في مجال "الاقتصاد الأزرق" من أجل الاستخدام المستدام للموارد البحرية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على زيادة تعزيز العلاقات الودية بين بلديهما.

وقال غزالي إنه سيدعم طلب كوريا الجنوبية أن تكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي العام المقبل، وتعهد بأن بلاده ستقف إلى جانب كوريا الجنوبية من أجل السلام العالمي.

وقال "لي" إنه من المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع، وهو أول قمة بين كوريا الجنوبية وجزر القمر منذ عام 1987، علامة فارقة مهمة للعلاقات الثنائية ولتعزيز شراكة كوريا الجنوبية مع أفريقيا في المحافل الإقليمية والعالمية.