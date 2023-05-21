تحقق الشرطة الألمانية في واقعة حدوث مشاكل صحية لروسيتين تقيمان في المنفى في ألمانيا، وظهرت هذه المشاكل على خلفية مشاركتهما في مؤتمر معارض للكرملين في العاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد، إن قسم أمن الدولة لدى مكتب مكافحة الجريمة في برلين تولى التحقيقات في هذه القضية، وهو القسم المسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية.

كانت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية أوضحت أن المؤتمر كان للمعارض الروسي ميخائيل خودوركوفسكي في أواخر أبريل الماضي وهو المؤتمر الذي شاركت فيه المرأتان.

وأفاد تقرير الصحيفة باحتمال ظهور الأعراض على إحدى المرأتين قبل المؤتمر وأنها توجهت إلى مستشفى برلين شاريتيه. ونقلت الصحيفة عن المرأة الثانية قولها إنها تتوقع أنها تعرضت للتسميم.

تجدر الإشارة إلى أن أليكسي نافالني وهو أبرز المعارضين الروس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك خلال رحلة لسيبيريا في صيف 2020، وتم نقله للعلاج آنذاك في مستشفى شاريتيه في برلين.

وحسب شبكة الاستقصاء "بيلينجكات"، فإن جهاز الاستخبارات الروسي "إف إس بي" هو الجهة التي كانت تقف وراء تسميم نافالني غير أن الكرملين نفى هذه الاتهامات.