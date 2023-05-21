أفغانستان: عودة أكثر من 2000 مهاجر أفغاني إلى بلادهم من إيران

أعلنت وزارة اللاجئين والإعادة إلى الوطن الأفغانية، عودة أكثر من 2000 مهاجر أفغاني إلى بلادهم من إيران، عبر معبر "إسلام قلعة" في إقليم هيرات شرقي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة، في سلسلة تغريدات لها على موقع "تويتر"، يوم أمس السبت، أنه قد تمت إعادة 2731 أفغانيا إلى البلاد من إيران.

وبحسب قائد أمن الحدود التابع لحركة طالبان، فإن هؤلاء العائدين دخلوا أفغانستان عبر معبر "إسلام قلعة" في إقليم هيرات شرقي البلاد.

وأكد نقل نحو 547 عائدا إلى المنظمة الدولية للهجرة؛ لتلقي الاحتياجات الأساسية.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان هؤلاء اللاجئون قد أجبروا على المغادرة، أم قد غادروا إيران طواعية.