محافظ الإسكندرية: جاهزون لاستقبال أي فعاليات أو أنشطة رياضية

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن المحافظة جاهزة دائما جاهزة لاستقبال أي فاعليات وأنشطة رياضية على أرضها، كما أن جميع مؤسسات المحافظة مستعدة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات المتاحة والتي تليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وبمكانة الاتحاد المصري لكرة السلة، وبما يسهم في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ ، أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري ومندوبي الإتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك في إطار استقبال مصر، كأس العالم لكرة السلة ضمن جولته في عدد من الدول من بينها مصر.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة باستقبال أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة السلة واستقبال الإسكندرية لكأس العالم لكرة السلة، مؤكدا على دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية التى تسهم في تفريغ طاقة الشباب بشكل يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وشهد اللقاء: الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور مجدي أبو فريخه رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة السلة، وعمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد، والمدير التنفيذي للاتحاد، ومندوبي الإتحاد الدولي.

يُذكر أن كأس العالم لكرة السلة وصل إلى مصر، قادمًا من الرأس الأخضر، وسيغادر مصر ذاهبًا إلى أنجولا، وقد انطلق الكأس من الفلبين ليقوم بجولة حول العالم مرورًا بعدد 32 دولة مشاركة في البطولة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر؛ ليعود في ختام الجولة إلى الفلبين.

وبطولة كأس العالم لكرة السلة هذا العام مكونة من 32 دولة، يتم تقسيمها على 8 مجموعات، حيث تقع مصر في المجموعة الرابعة مع دول المكسيك، وليتوانيا، ومونتينيجرو، وسوف تقام مبارايات مصر في دولة الفلبين.

وكانت أول نسخه لكأس العالم لكرة السلة في سنة 1950 بالأرجنتين، وكأس العالم هذا العام هو النسخه رقم 19، حيث تبدأ البطولة في 25 أغسطس، وستقام بدول الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وقد ظهرت مصر في 6 نسخ سابقة، وتعد النسخة القادمة الظهور السابع للمنتخب المصري، حيث كان أول ظهور للمنتخب المصري عام 1950 بالأرجنتين، وآخر ظهور كان عام 2014 بأسبانيا. وقد احتل المنتخب المصري المركز الخامس كأحسن تصنيف حققه على مدار التاريخ، وذلك سنه 1950.