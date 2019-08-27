سكرتير بني سويف يبحث إجراءات تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة المرورية بالشوارع

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا لمناقشة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع المراقبة المرورية للشوارع والميادين الرئيسية والمناطق الحيوية بالمحافظة، وذلك في حضور هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيرين حسين، مدير المكتب الفني، وممثلي الشركة المنفذة للأعمال ومهندسي المكتب الفني ومديري الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة ومسئولي المناطق بالوحدة المحلية.

وتم استعراض ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات خاصة بتحديد نقاط وأماكن وضع كاميرات المراقبة في الشوارع والمنشآت والميادين الحيوية، والإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لتركيب تلك الكاميرات وأعدادها، وكذا التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في الجوانب الفنية الخاصة بمنظومة المراقبة، والاتفاق على جدول زمني لمراجعة وتدقيق الأماكن والمواقع التي سيتم تركيب الكاميرات بها وغيرها من الخطوات.

وكلف السكرتير العام مسئولي الوحدة المحلية و المكتب الفني ومهندسي الشركة، بعمل معاينة ميدانية على أرض الواقع، لتحديد الأماكن والمواقع المقترحة لتركيب الكاميرات بها بكل دقة، سواء في الشوارع أو الميادين والكباري والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمباني السكنية، وإعداد تقرير فني متكامل متضمن جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والتنسيقات اللازمة لسرعة البدء في التنفيذ.