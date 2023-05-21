أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية السابق، أنه دون تفعيل مبدأ وحدة الموازنة؛ لن تحل أزمة العجز وارتفاع معدل الدين، معقبا: «لدينا إخلال بمبدأ وحدة الموازنة، لو التزم الجميع بتطبيقه؛ مشاكل وزارة المالية والدين العام سوف تنخفض لحظيًا».

وتابع خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت: «هناك أموال في محافظ جهات أخرى من المفترض إعادتها لوزارة المالية، أنا أتذكر الوحيد الذي كان يشكل مصدر دخل منتظم للوزارة؛ هو اللواء مهاب مميش وهيئة قناة السويس كل شهر كان يدفع شيك للوزراة، أما الآخرون كانوا يتفننون إزاي يمنعوا عني الفلوس»، حسب وصفه.

وشدد على ضرورة إعلاء المصلحة للدولة على حساب المؤسسات الفرعية، في ظل مشكلة الدين العام وعجز الموازنة، معقبا: «هل البنك المركزي أرباحه بترد للمالية أم لا، والهيئات الأخرى العمرانية وغير العمرانية تحتفظ بالأموال داخلها، كل واحد أصبح لديه صندوق، ما يجري هو تكتيف لوزير المالية».

وأعرب عن التماسه العذر لوزير المالية الدكتور محمد معيط، متسائلا: «كيف تحل المشكلة في ظل هذا التعقيد؟!، أنا بعذر وزير المالية والله غلبان، أنا كنت وزير المالية؛ كل الأطراف التي تتعامل معها تطلب فقط فلوس وترفض تدفع للمالية، الكل أدفع وأصرف وأين الاستثمار وأين الإنفاق على التعليم! وبعدين محدش راضي يدفع لي فلوس» حسب تعبيره.

وأضاف أن تخوف المواطن بشأن بلوغ نسبة الدين 96 % من إجمالي الدخل القومي؛ يعد افتراض مغلوط -رغم أنه أمر مقلق- موضحا أن المعيار يقاس بالقدرة على السداد -وليس النسبة- مدللا رأيه بقدرة الاقتصاد الأمريكي على الأستدانة متى شاء؛ نظرا لقدرته التصديرية التي تدر عليه إيرادات هائلة.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية المصرية؛ ليست بحدة مشكلة الأرجنتين أو لبنان، معقبا: «هناك ثقة في القطاع المصرفي والملاءة المالية جيدة، في أزمة الأرجنتين مع انهيار العملة استغنوا عن عملتهم تمامًا، والاقتصاد أصبح دولاري، رغم أن معدل التضخم في مصر 40% -والناس تئن- إلا أن الأرجنتين كان بالمئات».