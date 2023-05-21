 بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح

وكالات
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 3:51 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 3:51 م
دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح، وعبر عن حزنه إزاء أعمال العنف المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر.

وقال البابا للحضور في ساحة القديس بطرس "تشجيعا للاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها حتى الآن، أجدد مناشدتي الخالصة لإلقاء السلاح"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "أدعو المجتمع الدولي ألا يدخر جهدا حتى تسود لغة الحوار ويتم رفع المعاناة عن كاهل الناس".

وأدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تدهور النظام والأمن.

ووقع الجانبان اتفاقا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء غدا الاثنين.

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