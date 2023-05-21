قالت المصممة غادة والي، المتهمة بسرقة تصميمات فنان روسي جورجي كوراسوف، إنها لم ترد على الاتهامات الموجهة لها العام الماضي؛ بسبب حالتها الصحية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «عايزة أوضح في البداية إني مش قريبة أي حد أو أي والي، أنا واحدة عادية من بيت بسيط والدي مهندس ومامتي دكتورة معنديش واسطة، معشتش في مصر معظم حياتي، ومعرفش حد هنا.. أنا مش مسنودة خالص، ربنا هو اللي ساندني».

وأوضحت أن شركتها تلقت دعوة من الشركة الفرنسية لتشغيل مترو الأنفاق في 25 نوفمبر 2020، من أجل العمل على تصاميم 4 محطات.

وذكرت أن شركتها قدمت مقترحًا ودراسة الجدوى والأفكار، مضيفة: «بعد مناقصة طويلة كسبنا المشروع، أنا معنديش واسطة، قبلوني عشان مصنفة في فوربس، أنا مش هاوية ولسة مبتدئة أنا بشتغل بقالي 15 سنة».

واستطردت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرمها والذي اعتبرته أمرًا مهمًا بالنسبة لها، معقبة: «تكلمت في منتدى الشباب مرتين، مش أول مرة أكون بوفشنال».