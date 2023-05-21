قائد الوحدة السعودي السابق: الأهلي المصري أقوى فريق عربي

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يرى سلطان اللحياني قائد نادي الوحدة السعودي السابق، أن الأهلي المصري أقوى فريق عربي في الوقت الحالي.

وقال اللحياني في تصريحات تليفزيونية: «أفضل الأندية العربية في الوقت الحالي؟ الأهلي المصري أولا ثم الهلال والاتحاد السعوديين والترجي التونسي».

وبسؤاله عن رأيه في مواجهة الشباب والنصر بالدوري السعودي، قال: «النصر يتفوق على الشباب ولديه أفضلية هجومية وعناصره أكثر خطورة، أتوقع الفوز أقرب للنصر، والشباب سيعاني دفاعيا وهجوميا».

وفي سياق متصل، سيواجه فريق النصر نظيره الشباب، على ملعب جامعة الملك سعود مساء يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي