كلوب : ليفربول لم يكن جيدا بما يكفي للتواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن فريقه لم يكن جيدا بما يكفي ليتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وتعادل ليفربول مع أستون فيلا 1/1 مساء السبت، لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند سبع مباريات كما أيضا تضاءلت آماله في التواجد في المراكز الأربعة الأولى.

ومازالت الفرصة متاحة أمام ليفربول للتواجد في المربع الذهبي، إذا فاز على ساوثهامبتون في المباراة الأخيرة على أمل ألا يحصل نيوكاسل أو مانشستر يونايتد على أي نقطة في مباراتيهما المتبقيتين، وهي نتيجة اعترف كلوب أنها لن تحدث.

وقال كلوب :" أعتقد أن الموسم ككل هو عبارة عن موسم نتأهل فيه للدوري الأوروبي بدلا من دوري الأبطال".

وأضاف :"لفترة طويلة لم نكن جيدين بما يكفي أو لم نكن أنفسنا".

وبينما كان التعادل مخيبا للآمال، على الأقل كانت هناك نهاية لاتنسى بالنسبة لروبرتو فيرمينو، الذي سيرحل عن النادي بعد ثماني سنوات، حيث شارك في المباراة من على مقاعد البدلاء ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 89.

ولم يكن فيرمينو هو اللاعب الوحيد الذي يودع أنفيلد حيث أن جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا، الذي لم يتواجد في قائمة الفريق، سيرحلون عند نهاية تعاقدهم بنهاية الشهر المقبل.

وقال كلوب :" هذا اليوم لم يكن سهلا بالنسبة لنا- لا أعذار لأي شيء، لم يكن الأمر سهلا لأننا نحب اللاعبين الأربعة".

وأتم:"يمكنني القول أن الشوط الأول لم يكن عظيما، كنا في حالة تسرع سواء كانت الكرة معنا أم لا".