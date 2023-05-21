بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين "غير مقبولة"، مشيراً إلى أن الاختلاف في وجهات النظر تعرقل التوصل إلى حل بشأن أزمة سقف الديون.

وأعرب بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب حضوره قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، عن التزام الولايات المتحدة بعالم خالٍ من المخاطر النووية، لافتاً إلى أن مجموعة السبع تعهدت بمنع انتشار الأسلحة النووية، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأضاف: "ضمن مجموعة G7 نوحد النهج في التعامل مع الصين"، مشيراً إلى أن "التطورات والتحديات الراهنة تؤكد أهمية الدور الريادي للولايات المتحدة عالمياً".