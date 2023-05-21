 دراسة: مواظبة مرضى الذبحة الصدرية على ممارسة تمارين الرجل تقلل احتمالية فشل القلب - بوابة الشروق
الأحد 21 مايو 2023 9:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

دراسة: مواظبة مرضى الذبحة الصدرية على ممارسة تمارين الرجل تقلل احتمالية فشل القلب

أدهم السيد
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 9:39 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 9:39 م
أفادت دراسة يابانية حديثة، بأهمية مواظبة مرضى الذبحة الصدرية على الصالات الرياضية، خصيصًا لأداء تمارين القدمين التي تبين وفق النتائج أنها تقلل احتمالية وقوع الفشل القلبي المميت لدى مرضى الذبحة.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريق من جامعة كيتاسوتو اليابانية، أجرى دراسة على أكثر من 900 مصاب بالذبحة الصدرية؛ لمقارنة قوة الأرجل لديهم بمعدلات الوقاية من الفشل القلبي السائد بين مرضى الذبحة.

ووجد الفريق عبر 4.5 سنة من الدراسة، أن نسب المصابين بالفشل القلبي بين ذوي الأقدام القوية بلغت 10 آلاف مقابل 22 ألفًا لدى ضعاف القدمين.

وأوضحت الدراسة أن تأثير قوة الأقدام يبلغ تقليل 40% من احتمالية وقوع الفشل القلبي.

وتابعت الدراسة، أن كل 5% بقوة القدمين يعادلها انخفاض 11% من احتمال وقوع فشل قلبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك