قال النائب ناجح جلال، ممثل حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن العديد من الأحزاب والكيانات السياسية تقدم العديد من الأفكار والفاعليات التي ينتج عنها في النهاية خدمة المجتمع المصري، سواء بتخفيف العب عليه او بممارسات تضمن تدريبه او تطويره ككادر من كوادر الاحزاب السياسية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الثانية للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، أن الحزب يؤكد أن المناخ المتاح حاليا يكفل للأحزاب جزء من القدرة على أداء فاعلياتها بشكل مناسب.

وأوضح أنه في النهاية لدينا قانون الأحزاب، يمكننا إجراء بعض التعديلات عليه، مؤكدا أن فكرة إعداد قانون جديد للأحزاب أو تغيير قانون تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى، لكن لابد من وجود تعديلات بما يتناسب مع طبيعة الحياة الحزبية في مصر.

وأضاف: "أرفض أن يكون هناك تمييز بين أعضاء الحزب، فالبعض فرق بين الكادر الشبابي والجماهيري، وكادر رجل الأعمال، اعتقد أن فكرة التمييز يجب أن يعاد النظر بها مرة أخرى، فكرة تداول السلطة داخل الحزب الواحد يجب ان توضع على رأس الأولويات لضمان تداول السلطة داخل الحزب وعدم الاستفراد بالسلطة داخل أي حزب".