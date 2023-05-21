استضاف الإعلامي عمرو أديب، المصممة غادة والي، المتهمة بسرقة تصميمات فنان روسي جورجي كوراسوف، وذلك خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت.

واستعرض «أديب» التشابه بين بوستر فيلم «الأصليين» وبوستر الفيلم الهندي «يوميات بومباي»، لترد المصممة: «أنا أول مرة أشوف الأفيش ده حالا، معرفش سنة كام ده، يمكن يكون هو اتأثر بيا».

وأشارت إلى أن التقنية المستخدمة في تصميم العملين متعارف عليها، ليرد الإعلامي بأن الفيلم الهندي أنتج عام 2010.

وتوجه الإعلامي برسالة للشابة: «الست الفرعونية مش أنتِ اللي رسماها، لو إدوكي شغل بكرة نبدأ من النهاردة، أنت طاقة غير طبيعية والعالم كله يحترمك وفوربس حطاكي في حتة كويسة، وارد وإحنا بنشتغل بسرعة حاجة تحصل زي كده، أنا عاوزك تشتغلي».

ونوه أن الفنان الروسي من المقرر أن يرفع قضية عليها وعلى الشركة الأم في نيويورك، والخبراء سيقررون هناك ما إذا كان هناك تشابه من عدمه، لتعقب: «معتقدش إنهم هيقولوا آه خالص».

وتداركها «أديب» بقوله: «وارد يكون اللي حصل يكون جوا الشغل، فكري 30 ثانية بس»، لتضيف «والي»: «لو في درس اتعلمته، فهو إن في خط بسيط بين الإلهام وزيادة الاقتباس عن حده، ده اللي هفكر فيه في المرة اللي جاية».