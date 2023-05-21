أكد مصدر مطلع في الشرطة الروسية، اعتقال شخص أحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في مدينة فولجوجراد، بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، قال المصدر: «اعتقل ضباط إنفاذ القانون في فولجوجراد، رجلا يشتبه في حرقه نسخة من القرآن أمام مسجد، واعترف المعتقل بأنه تصرف بناء على أوامر مسئوليه في أوكرانيا».

وفي وقت سابق، نشر موقع «v1.ru» مقطع فيديو يظهر فيه شخص مجهول يحرق القرآن أمام مسجد بمنطقة كيروفسكي في فولجوجراد.

وأعلن مصدر لوكالة «نوفوستي»، اعتقال أحد المعتدين، ويُظهر مقطع الفيديو الخاص بالاعتقال، كيف يقوم ضباط إنفاذ القانون، بمن فيهم ضباط الشرطة، باحتجاز رجل على دراجة وحقيبة ظهر على كتفيه، ثم اقتياده إلى سيارة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية لـ«سبوتنيك»: «تم رفع دعوى جنائية بشأن الإجراءات العامة لإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، بعد حرق القرآن في فولجوجراد، وتم اعتقال نيكيتا جورافيل وهو من سكان المنطقة».

وبحسب الوكالة، اعترف جورافيل خلال الاستجواب، أنه نفذ الإجراء المحدد بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 10 آلاف روبل (ما يعادل 125 دولارا).

وبعد ذلك، سلّم المتهم تسجيل الفيديو إلى ضابط إدارة أمن الدولة، حيث أفاد «بتورطه بالتواطؤ بتصوير مقطع فيديو لمنشآت عسكرية».

وأضافت لجنة التحقيق الروسية أنه «كجزء من القضية الجنائية، تجري عمليات التفتيش في مكان إقامة المشتبه به، من أجل الكشف عن العناصر ذات الصلة بالتحقيق».