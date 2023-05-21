زيلينسكي يسعى لحشد دعم مجموعة السبع لصيغة كييف للسلام

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سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، لحشد دعم دولي لخطة كييف لإنهاء الحرب الروسية، وقال لقادة مجموعة السبع إن الخطة تعكس "تعبيرا واضحا عن العقلانية".

ويروج زيلينسكي، الذي يشارك بالحضور الشخصي في قمة مجموعة السبع في اليابان، منذ شهور لما تسميها إدارته "صيغة سلام"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال في خطاب ألقاه أمام القادة ونشر موقعه على الإنترنت نصه "نتوحد حول مبدأ آخر -العقلانية".

وأضاف "نتصرف دائما بشكل عملي لحماية قيمنا. وصيغة السلام الأوكرانية هي تعبير واضح عن العقلانية. أشكركم على دعم صيغتنا".

وفي منشور منفصل على مواقع التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إنه عرض الخطة على قادة مجموعة السبع في قمتهم بهيروشيما.

وكتب على تطبيق تيليجرام "لقد وضعنا صيغة السلام بطريقة تضمن دعم كل نقطة من نقاطها بقرارات من الأمم المتحدة".

وتابع أن الخطة تتيح للجميع "اختيار المسار الذي يمكنهم المساهمة فيه. لمسنا دعما لصيغتنا من اليابان إلى الدول العربية، ومن أوروبا إلى أمريكا اللاتينية".

وحث زيلينسكي الحلفاء من دول الغرب وغيرها على المضي قدما في الخطوات الاقتصادية والعسكرية لدعم كييف مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية الذي بدأ قبل قرابة 15 شهرا.