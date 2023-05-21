الخطوط الجوية الكويتية: الإضراب الجزئي للموظفين لن يؤثر على حركة المسافرين والمطار

أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية بيانا "بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول إضراب جزئي لنقابة موظفي (الكويتية) المقرر غدا الإثنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا".

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد "نود أن نطمئن عملاءنا الكرام بأن هذا الإضراب لن يؤثر على حركة المسافرين وحركة المطار وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني".

ودعت الشركة عملاءها إلى الالتزام بمواعيد السفر الخاصة بهم ومتابعة الرسائل التي ترد عن طريق الـ(إس إم إس) بشأن أي تعديلات والتواصل مع القنوات الرسمية لشركة الخطوط الجوية الكويتية للاستفسارات.