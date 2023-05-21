 تقرير: الخطوط الجوية الجورجية تحظر على رئيسة البلاد الاستعانة بخدماتها - بوابة الشروق
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تقرير: الخطوط الجوية الجورجية تحظر على رئيسة البلاد الاستعانة بخدماتها

وكالات
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 2:30 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 2:30 م

 

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد أن مؤسس الخطوط الجوية الجورجية حظر على رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، الاستعانة بخدمات الشركة، بعدما قالت إنها ستقاطعها بسبب استئناف تسيير الرحلات الجوية إلى روسيا.

وأعلنت روسيا هذا الشهر أنها سترفع حظرا مفروضا منذ أربع سنوات على الرحلات الجوية المباشرة مع جورجيا وستلغي شرطا قائما منذ عقود يلزم مواطني جورجيا الذين يسافرون إلى روسيا بالحصول على تأشيرة، وفقا لوكالة رويترز.

ودعت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي السلطات الجورجية إلى التصدي للمبادرة الروسية، وهي دعوة لم يتم الالتفات إليها.

ونقلت تاس يوم الأحد عن تاماز جاياشفيلي مؤسس الخطوط الجوية الجورجية، وهي شركة ملكية خاصة، قوله إن زورابيشفيلي في الوقت الحالي "شخص غير مرغوب فيه" وستُحظر حتى "تعتذر أمام الشعب الجورجي".


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