اليونانيون يصوتون في الانتخابات البرلمانية

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يتوجه نحو 8ر9 مليون مواطن يوناني إلى صناديق الاقتراع في وقت لاحق، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

ويتوقع المراقبون منافسة بين رئيس الوزراء المحافظ الحالي كرياكوس ميتسوتاكيس من حزب "نيا ديمقراطيس" (الديمقراطية الجديدة) وأليكسيس تسيبراس، زعيم حزب سيريزا اليساري الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء.

وبحسب استطلاعات الرأي، يتقدم المحافظون السباق بنسبة تأييد تصل إلى نحو 35%، وهم متقدمون بسبع نقاط مئوية عن اليسار.

ويخوض الانتخابات ما مجموعه 36 حزبا، وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جرينتش) وتغلق بعد 12 ساعة.

وستستند توقعات التصويت الأولى إلى استطلاعات آراء الناخبين، ومن المتوقع أن تصدر التوقعات الأولية في الساعة 8 مساء.

وبسبب نظام التمثيل النسبي الانتخابي، فإن تشكيل الائتلاف أمر مرجح، لأنه لا يتوقع أن يفوز أي من الأحزاب بأكثر من 50% من الأصوات.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شراكة ائتلافي، فستجرى جولة إعادة في يوليو المقبل.