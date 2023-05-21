 غادة والي: لم أحصل على 120 مليون جنيه مقابل لوحات المترو - بوابة الشروق
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غادة والي: لم أحصل على 120 مليون جنيه مقابل لوحات المترو

هديل هلال
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 1:38 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 1:38 ص

نفت المصممة غادة والي، المتهمة بسرقة تصميمات فنان روسي جورجي كوراسوف، حصولها على 120 مليون جنيه مقابل عملها على تصميمات محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن العقد قيمته 77 ألف جنيه، قائلة إن فريق العمل قدم 36 لوحة إلى الشركة الفرنسية القائمة على تشغيل المترو.

وأشارت إلى أن اختيار ألوان البشرة للفراعنة في اللوحات المستخدمة بمحطات مترو الأنفاق يرجع إلى العميل (الشركة الفرنسية).

وعلق «أديب»: «التشريح بتاعك زي التشريح بتاعه مش زي المقابر الفرعونية، شكل المرأة بتاعته فيها شبه كبير مع المرأة بتاعتك»، لترد «والي» إن الأيادي الموجودة في اللوحات مختلفة.

واستطرد الإعلامي: «لا، الراجل ده له إمضاء وموتيف، الأصالة بتاعة الفنان متعلقة بأسلوبه وبصمته»، لتعقب المصممة بأنهما استلهما اللوحات من الفن الفرعوني والمدرسة التكعيبية لبيكاسو.

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