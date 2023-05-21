التنمية الحضرية: 913 أسرة ستعود لمثلث ماسبيرو و560 انتقلت إلى الأسمرات

قال إيهاب حنفي المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، إن مشروع مثلث ماسبيرو من المشروعات الرائدة في القاهرة، تعاونت فيه ثلاث جهات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء السبت، أن الصندوق تولى مُهمة التفاوض مع أهالي منطقة مثلث ماسبيرو.

وأشار إلى أنه تم تحديد ثلاث بدائل تمثلت في: الرجوع في المنطقة بعد التطوير، أو التعويض النقدي، أو امتلاك وحدات سكنية بحي الأسمرات بقيمة التعويض النقدي.

ولفت إلى أن كل القاطنين لمثلث ماسبيرو، كان عددهم 4540 أسرة، ذهب منهم حوالي 560 أسرة إلى حي الأسمرات، وسيعود 913 أسرة إلى مثلث ماسبيرو.

وأردف أنه تم تحديد قيمة التعويض النقدي، وفقًا لـ 40 ألف جنيه تعويض اجتماعي بالإضافة إلى 60 ألف جنيه للغرفة، ذلك بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وذكر مثال للأسر التي حصلت على وحدات سكنية بحي الأسمرات بقيمة التعويض النقدي، أن الأسرة التي كانت تمتلك وحدة مكونة من غرفتين وصالة حصلت على وحدة سكنية تكلفتها 200 ألف في حينها، وحصلت على 20 ألف جنيه نقدًا.

وأردف أن الأسر ستعود لمنطقة مثلث ماسبيرو بدءًا من غدًا، في الوحدات التي تم بنائها، وذلك بعد منحهم على قيمة إيجارات مؤقتة لحين الانتهاء من مدة التطوير، مؤكدًا أن الأسر ستحصل على الوحدات السكنية بقيمة التكلفة وسيتم سداد المبلغ المتبقي بالتقسيط على 30 سنة.



