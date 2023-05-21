عضو بأمناء الحوار الوطني: ميل المصريين للاستقلالية دون التواجد بالأحزاب يحتاج للمراجعة

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، إن مسألة ميل المصريين للاستقلالية دون التواجد في الأحزاب أمر يحتاج للمراجعة والتوقف من جانب الجميع، متابعًا: "لدينا نحو 107 ملايين مواطن منهم نسبة ضئيلة في العمل الحزبي وهو أمر مخجل منه".

وأكد "ربيع"، خلال الجلسة الثانية للأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن مسألة الاستقلالية لا بد أن يتم مناقشتها بشكل كبير من التوسع، حيث إن هذا أمر يمثل إشكالية للعمل الحزبي من الأساس، متسائلًا عن وجود 100 حزب في مصر لا يوجد فيهم أعضاء تتماشى مع العدد السكاني للدولة.

وأشار إلى أن السؤال الأهم، هل يوجد 100 قضية مختلف عليها في مصر من أجل أن نكون أمام 100 حزب بالدولة؟، حيث إنه من المفترض أن يكون لكل حزب قضية موجود من شأنها أي من الأحزاب في الحياة السياسية.