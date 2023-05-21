الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعتزم زيارة دول الآسيان في يوليو المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، ترأس وفد يزور سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، في جولة تستمر لمدة أسبوع في يوليو المقبل؛ بهدف تعميق العلاقات مع الدول الأعضاء برابطة جنوب شرق آسيا "الاسيان"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ونقلت الصحيفة، عن مصادر القول إن الوفد سيضم كبار المسئولين الحكوميين بالمدينة وممثليين محليين من القطاعات المالية والتكنولوجيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المتوقع أن يلتقى الرئيس التنفيذي لهونج كونج بكبار المسئولين بالدول الثلاثة التي سوف يزورها.

وتسعى هونج كونج، للانضمام لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية، الشاملة وهي تعد اتفاقا تجاريا تدعمه الصين تشمل دول الآسيان.

كما أن استراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان من الدول المشاركة في الاتفاقية.

وكانت الصين، قد قالت إنها تسعى للحصول على دعم دول أخرى؛ لانضمام هونج كونج للاتفاقية.