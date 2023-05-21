 انطلاق أعمال القافلة الطبية حياة كريمة بقرى غرب الموهوب في مركز الداخلة بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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انطلاق أعمال القافلة الطبية حياة كريمة بقرى غرب الموهوب في مركز الداخلة بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 12:31 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 12:31 م

 

بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها، بقرية غرب الموهوب، اليوم الأحد، في مركز الداخلة بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتشخيص الحالات المرضية المختلفة، موضحاً أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل، نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كل الأدوية التي تصرف للمرضى بالمجان.

وأشار، إلى أن القافلة الطبية تأتي في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.


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