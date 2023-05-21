وزير الشباب: توجيهات رئاسية بتعميق أواصر العلاقات بين الشباب العربي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل خلال عام الشباب العربي على تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومعرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة.

جاء ذلك خلال حضور صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء السبت، ختام فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، والذي نظمته الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير (الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات) ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة من 16 وحتى 21 مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الشباب والرياضة - خلال كلمته - نلتقي جميعاً اليوم في ختام فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، إحدى فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعدت وزارة الشباب والرياضة المصرية أجندة البرامج والفعاليات المقرر تنفيذها خلال عام الشباب العربي والبالغ عددها قرابة 44 برنامجاً مقدمة من الدول العربية للتنفيذ خلال العام، بالإضافة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعداء بأن تملك مصر النصيب الأكبر منها، حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 18 برنامجاً".

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات وسيلة فعالة للتقارب بين الشعوب العربية على المستوي الشبابي، وتساعد الشباب العربي على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي، كما تساعدهم في بناء المستقبل الذي يتطلعون إليه بدعم من قياداتهم وأوطانهم.

وقدم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الشكر للوفود العربية المشاركة بالملتقي لتفاعلهم البناء في الخروج بعدة توصيات هامة تعكس مدي حرصهم علي نفع أوطانهم وترضي طموحاتهم الشبابية والعربية، كما قدم الشكر للإدارة المركزية للتنمية الرياضية وجميع القائمين على تنفيذ الملتقي والخروج بهذه الصورة المشرفة والمعهودة علي التنظيم المصري لكافة الأنشطة والفعاليات الدولية.

وشهد حفل الختام الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، وحسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

كما حضر حفل الختام نخبة من المحاضرين بالملتقي وهم الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسين السمري عضو اللجنة العلمية ورئيس قطاع التربية الرياضية كلية التربية الرياضية بالهرم)، والدكتور أشرف الميداني الأمين العام للاتحاد العربي لإعداد القادة.

جدير بالذكر أن ملتقى الرياضة والتنمية الاول للدول العربية تشارك فيه وفود ١٦ دولة عربية هي (السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس، المغرب)، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقى.