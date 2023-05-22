82% زيادة في الطلب على الطاقة بأفريقيا بحلول عام 2050

توقع منتدى الدول المصدرة للغاز أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا 3 مرات تقريبًا من 7ر2 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 1ر7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، وذلك وفقًا للإصدار السابع من توقعات الغاز العالمية لعام 2050 الصادرعن منتدى الدول المصدرة للغاز الذي صدر اليوم الأحد من مقر المنتدى بالدوحة، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة الأولية في القارة بنسبة 82٪ من 860 مليون طن في عام 2021 إلى 1565 مليون طن نفط مكافئ بحلول عام 2050. وتشكل أفريقيا جنوب الصحراء نسبة 84٪ من هذا النمو. ويشكل الغاز الطبيعي حوالي 30٪ من الزيادة في الطلب على الطاقة في أفريقيا.

ووفقًا لتقديرات منتدى الغاز، سيرتفع توليد الكهرباء في أفريقيا من 890 تيراوات/ ساعة في عام 2021 إلى 3025 تيراوات/ ساعة في عام 2050.

ومن المتوقع أن يغطي الغاز الطبيعي أكثر من 40٪ من إجمالي النمو وبنسبة 42٪ من مزيج توليد الطاقة بحلول عام 2050.