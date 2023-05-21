الصين تعاقب مسئولين بسبب حادث انهيار مبنى أسفر عن وفاة 54 شخصا العام الماضي

قالت الصين، إن انهيار مبنى العام الماضي ووفاة العشرات، كان نتيجة إضافة طوابق بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى إخفاق مسئولين في القيام بعمليات التفتيش الملائمة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن السلطات أصدرت اليوم الأحد تقريرا بشأن التحقيقات في الحادث الذي وقع في مدينة تشانغشا في أبريل العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 54 شخصا وإصابة 9 آخرين.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن التقرير أوضح أن المالك أضاف طوابق إضافية بدون ترخيص، كما قام بتأجير المبنى، الذي لم يف بمعايير السلامة.

وأضاف التقرير، أن السلطات المحلية لم تتخذ إجراءات في الوقت المناسب لفحص المباني المخالفة وإزالتها، وذلك على الرغم من إصدار الحكومة المركزية أمرا بالقيام بحملة على مستوى البلاد خلال عام 2020.

وأشار التقرير، إلى إخضاع 14 شخصا، من بينهم مالك المبنى للتحقيق.