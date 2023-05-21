منظمة حقوقية: إيران تعتقل أقارب أشخاص أعدمتهم السلطات

بعد أن أعدمت إيران ثلاثة رجال متهمين باستخدام العنف المميت ضد أفراد قوات الأمن خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، تم اعتقال بعض أقاربهم، وفقا لمنظمة "هنجاو" لحقوق الإنسان ومقرها النرويج.

وقالت المنظمة اليوم الأحد إنه تم اعتقال شقيقين وشقيقة لماجد كاظمي الذي أعدم مع اثنين آخرين يوم الجمعة. ويقال إنهم أعربوا عن انتقادهم للطريقة التي جرت بها محاكمة شقيقهم.

ويصر أقارب الرجال ومنظمات حقوق الإنسان على أنهم أبرياء من مقتل ثلاثة من أفراد الأمن خلال مظاهرات في مدينة أصفهان في نوفمبر. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تعرض المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات.

وفي ذلك الوقت، كانت تعصف بإيران احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد أثارتها وفاة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وتوفيت مهسا في حجز الشرطة بعد احتجازها لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي.

ووفقا للأمم المتحدة، تم إعدام أكثر من 200 شخص في إيران هذا العام.