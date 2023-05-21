شنت الإعلامية لميس الحديدي هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، على خلفية أزمة صور الأخير، التي أثارت حالة من الجدل عقب نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجهت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، حديثها إليه قائلة: «عندنا أزمة دولار، أنت يعني بتشحت علينا، ولا بتقول للدولة أنا اللي هجبلكم الدولارات، أنت بتعاير البلد وبتقول للحكومة؛ أنا اللي هجبلكم الدولارات».

وأضافت: «هو لا يتحدث مع الناس؛ يعتبر نفسه فوق أعلى من الكل، وبالتالي غير مهتم بأحوالهم، لو كان مهتم بالناس كان اهتم يا حرام بالطيار اللي قهره لحد ما مات ورفض يدفع له فلوسه، أنا معرفش عايش بضميرك مستريح إزاي بهذه السعادة بعد فصل شخص من عمله، وقهره حتى التسبب في وفاته».

وتابعت: «أنت تتباهي بالدولارات، يا سيدي اللي إداك يدينا، واللي أعطاك يعطينا، وربنا هيفتح على البلد والوضع هيتحسن».

وتوجهت بسؤالها للجمارك لإدارة الجمارك بمطار القاهرة، قائلة: «هل أفصح محمد رمضان عن هذا الكم من الدولارات أثناء دخوله الصالة 4 طيران خاص، أنا بسأل عن الإفصاح بما أنه معاه شوًّالات دولارات».