محمد سراج: «حل أزمة جمهور الأهلي أهم كثيرا من مبادرة دراجتك صحتك»

تحدث محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن حملات الجماهير لمقاطعة مباريات الفريق الأحمر في بطولتي إفريقيا والدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي، على ستاد القاهرة يوم 4 يونيو القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب سراج الدين عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «مشكلة جمهور الأهلي من الممكن أن يتم النظر إليها النظرة الشاملة و الواسعة أو يتم النظر لها النظرة الضيقة بداخل الدائرة المفرغة، ونفضل شهور نبحث عن حل وشهور ليه نفضل سنين المشكلة بقالها 11 سنة ولسه مفيش حل جذري».

وأضاف: «عشان نتكلم بصراحة وده فشل مع الإحترام للجميع وكله بيتجنب الكلام أو الحلول الجذرية وبيخاف، بس هقول حاجة بسيطة لو بنبحث عن حلول وبنعمل مؤتمرات للحوار الوطني وغيره للم الشمل، فمن طبيعة الحال النظر للمشكلة الأزلية في قطاع الرياضة واللي أساسها الجمهور اللي بالملايين».

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: «أعتقد مبادرة حل أزمة الجمهور، أهم كثيراً من مبادرة دراجتك صحتك وغيرها يا سيادة وزير الرياضة».

وواصل: «لما يكون في أطفال 14 و 15 سنة لازالوا قيد الحبس لمدة تزيد عن 30 يوم، ده أمر لابد من مراجعته خرجوا الأطفال وخليهم يشاركوا في مبادرة الدرجات وغيره، مش عيب ومش غلط في النهاية الخطأ مرفوض اه وكلنا ضد الخطأ وضد أي شخص يخرج عن القانون ويكون له مخططات أو أهداف ضد الدولة، ولكن طريقة الحل والتقويم والذكاء تفرق كتير الإحتواء والفرص الكثيرة للأسف، بتحصل لناس كتير وكبيرة وسليطة اللسان والأخلاق، فما بالك بأطفال على طبيعتها وعلى نوايها قليل من العدل سوف تستوي الأمور».

وأتم: «وفي النهاية لن نتخلى عن جمهورنا حتى لو ده خد وقت أو مضايقات أو مجهودات، احنا معاهم احنا مع الصح والحق وليس مع المخطئ أو المتجاوز».