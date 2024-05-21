زيلينسكي يمنح وزيرة الخارجية الألمانية وسام الاستحقاق

منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وسام الاستحقاق لدعمها لبلاده.

وقلّد زيلينسكي، الوزيرة الألمانية، بوسام ياروسلاف الحكيم من الدرجة الثالثة اليوم الثلاثاء في المكتب الرئاسي بالعاصمة كييف.

وكان زيلينسكي، أعلن منحه الوسام لبيربوك بموجب مرسوم مطلع العام. وفي ذلك الحين كان قد تم تكريم نائبي البرلمان الألماني (بوندستاج) ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان (الحزب الديمقراطي الحر) وأنتون هوفرايتر (حزب الخضر) من بين آخرين بأوسمة أوكرانية.

وقد حصل كلاهما على وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثالثة.

وفي مطلع هذا العام، منح زيلينسكي، وسام ياروسلاف من الدرجة الأولى لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

وتم تسمية الوسام على اسم الدوق الأكبر ياروسلاف الحكيم، الذي حكم إمبراطورية "كييف روس" في العصور الوسطى من عام 1019 حتى عام 1054.