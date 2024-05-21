وزير الصحة: 700 مستشفى قطاع خاص تشارك في منظومة التأمين الصحي الحالي ‏

قال الدكتور عبد الغفار، وزير الصحة، إن نظام التأمين الصحي الحالي، المعمول به منذ عام 1963، يعتمد على ‏شبكة واسعة من المرافق الطبية تتضمن 700 مستشفى من القطاع الخاص، موضحا أن الدولة ‏تمتلك فقط 29 مستشفى حكومي. ‎‏ ‏

وتطرق خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏»، مساء الاثنين، ‏إلى قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، قائلا إن ‏الوزارة تتعامل مع أي مستشفى حكومي يتم منحها حق الالتزام؛ كمنشأة خاصة تخضع لمعايير ‏القطاع الخاص. ‏

‏ وقال:« إذا اعتبرنا جدلا منح جهة معينة حق الالتزام فتحولت إلى جهة قطاع خاص بعد القانون ‏ستتعامل معها الوزارة كمنشاة خاصة، عليها كافة الضوابط المتبعة من خلال ما يطلق عليه ‏العلاج الحر من التفتيش والرقابة». ‏

وأوضح أن آلية علاج المرضى للعلاج هي نفس الآلية المتبعة، والتي تتضمن تحويل المريض ‏إلى أقرب مكان متاح لتلقي العلاج، سواء كان ذلك في مستشفى حكومي أو جامعي أو خاص، مع ‏مراعاة التخصص والموقع الجغرافي للمريض. ‎

وشدد أنه « لا مساس بالمواطن فيما يخص بتواجده بهذه المنشأة مثل أي منشاة أخرى».‏