وزير الصحة: 700 مستشفى قطاع خاص تشارك في منظومة التأمين الصحي الحالي ‏

قال الدكتور عبد الغفار، وزير الصحة، إن نظام التأمين الصحي الحالي، المعمول به منذ عام 1963، يعتمد على شبكة واسعة من المرافق الطبية تتضمن 700 مستشفى من القطاع الخاص، موضحا أن الدولة تمتلك فقط 29 مستشفى حكومي.
وتطرق خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC»، مساء الاثنين، إلى قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، قائلا إن الوزارة تتعامل مع أي مستشفى حكومي يتم منحها حق الالتزام؛ كمنشأة خاصة تخضع لمعايير القطاع الخاص.
وقال:« إذا اعتبرنا جدلا منح جهة معينة حق الالتزام فتحولت إلى جهة قطاع خاص بعد القانون ستتعامل معها الوزارة كمنشاة خاصة، عليها كافة الضوابط المتبعة من خلال ما يطلق عليه العلاج الحر من التفتيش والرقابة».
وأوضح أن آلية علاج المرضى للعلاج هي نفس الآلية المتبعة، والتي تتضمن تحويل المريض إلى أقرب مكان متاح لتلقي العلاج، سواء كان ذلك في مستشفى حكومي أو جامعي أو خاص، مع مراعاة التخصص والموقع الجغرافي للمريض.
وشدد أنه « لا مساس بالمواطن فيما يخص بتواجده بهذه المنشأة مثل أي منشاة أخرى».