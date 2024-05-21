 محافظ كفرالشيخ يشيد بالأعمال الجارية في مشروع حديقة وفندق الخالدين بعاصمة المحافظة - بوابة الشروق
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محافظ كفرالشيخ يشيد بالأعمال الجارية في مشروع حديقة وفندق الخالدين بعاصمة المحافظة

محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 11:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 11:19 م

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير حديقة وفندق الخالدين بوسط مدينة كفر الشيخ، "مشروع اجتماعي ترفيهي متنوع" تمهيداً لافتتاحها".

وحضر الجولة التفقدية كل من اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب فادي شميس، المشرف العام على مشروعات الحدائق والمنتزهات العامة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن حديقة الخالدين واحدة من عدة حدائق تم تطويرها بمدينة كفرالشيخ، ومنها الحديقة المركزية المجاورة لدوران الملك عبدالله، والحديقة المجاورة لمبني موقف القاهرة الجديد.

وأشار إلى تطوير حديقة الخالدين، لتكون حديقة شاملة ومتنفساً لأبناء المحافظة، وأنها تضم قاعة للأفراح والمناسبات المختلفة تسع حتى 350 فردًا، ومطعم وأماكن ترفيهية وحمام سباحة، وملعب بادل تنس، وصالة جيم، وصالة للألعاب المتنوعة، وغرف فندقية بأعلى مستوى، وبلاي استيشن.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للتوسع في إنشاء الحدائق والمساحات الخضراء عل مستوي مدن المحافظة المختلفة لتقديم الخدمات الترفيهية النوعية.

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