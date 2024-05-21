النمسا تسعى في الاتحاد الأوروبي لإقرار سياسة هجرة جديدة

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، إن النمسا سوف تبذل جهودا في الاتحاد الأوروبي لإقرار سياسة هجرة جديدة، يتم بموجبها تنفيذ إجراءات اللجوء في الدول الأفريقية إذا لزم الأمر.

وقد أدلى بهذا التصريح بعد اجتماع عمل في فيينا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، المسؤول عن خطة بريطانيا التي تقضي بإرسال المهاجرين الذين لا يمتلكون أوراق الهجرة المطلوبة إلى رواندا، وتقديم طلبات لجوئهم من هناك.

وقال نيهامر، إن الخطة البريطانية كان لها دور مهم ورائد في المناقشات.

وأضاف: "بذلك تمهد المملكة المتحدة الطريق لهذا المسار، الذي سوف يكون أيضا مهما للاتحاد الأوروبي".

وأشار نيهامر، أن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تؤيد هذا المسار الآن.

وأوضح نيهامر، أن إرسال المهاجرين إلى أفريقيا سوف يدمر نموذج عمل مهربي البشر وينقذ الأرواح، مضيفا أنه ما يزال أمام الاتحاد الأوروبي طريق طويل قبل تطبيق هذا النوع من إجراءات اللجوء بالفعل .

وقال سوناك: "من الواضح بصورة متزايدة أن الكثير من الدول الأخرى توافق الآن على أن هذا هو المسار المطلوب- وهو مسار جرىء وجديد ويتطلع لشراكات آمنه للدول".

ووصف سوناك، الهجرة غير القانونية بأنها "إحدى القضايا الحاسمة حقا في عصرنا".