اليونان تُسقط التهم عن 9 مصريين اتهموا بالتسبب بغرق قارب مهاجرين

أسقطت محكمة يونانية، اليوم الثلاثاء، التهم الموجهة لتسعة مصريين في 2023 في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان.

وقالت المحكمة إنها أسقطت التهم بحق المصريين التسعة لعدم الاختصاص.

وكانت اليونان بدأت اليوم، محاكمة المصريين بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وهو ما أحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس»، يواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد «أدريانا» في 14 يونيو الماضي.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.

ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.

وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر كما انتشلت 82 جثة.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب يوم الثلاثاء، مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.