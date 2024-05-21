برلمان جزيرة جيرسي يعتزم التصويت على إنشاء خدمة المساعدة على الموت

من المقرر أن يصوت الساسة في جزيرة جيرسي البريطانية خلال الأسبوع الجاري على ما إذا كان سيتم إنشاء خدمة المساعدة على الموت في الجزيرة.

وقال وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في جزيرة جيرسي توم بينيت، إن المقترحات تأثرت كثيرا واسترشدت بآراء سكان الجزيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ووافق أكثر من 3 أرباع (78%) أعضاء البرلمان في جيرسي، في عام 2021، على ضرورة السماح بالموت بمساعدة الطبيب، وفي وقت لاحق من ذلك العام أصبح برلمان جزيرة جيرسي أول برلمان في الجزر البريطانية يقرر "من حيث المبدأ" السماح بالموت بمساعدة الطبيب.

وقال بينيه: "أعتقد أن كل المؤشرات تشير إلى أن غالبية الأشخاص يريدون ذلك بالفعل".

وأضاف بينيه، ردا على سؤال حول توقعاته لما ستسفر عنه النقاشات حول هذا الموضوع الحساس والمثير للخلاف: "أعتقد أن لدينا ديمقراطية جيدة هنا. ويبدو أنها تعمل بشكل جيد للغاية، ويتمتع الجميع بفرصة متساوية للتعبير عن آرائهم".

وتم نشر مقترحات حول كيفية عمل قانون المساعدة على الموت في جيرسي في آذار/مارس الماضي.

ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن بينيه قال إن التصويت قد لا يبدأ حتى يوم غد الأربعاء.