الحكومة الإسرائيلية: قرار المحكمة الجنائية الدولية المحتمل لن يؤثر على النشاط الخارجي لقيادة البلاد

قال دميتري جندلمان، مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية المحتمل بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، لن يؤثر على أنشطة السياسة الخارجية لقيادة البلاد.

جاء ذلك خلال رده على سؤال من مراسل وكالة «نوفوستي»، عما إذا كان قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر على جدول أعمال الزيارات المستقبلية للقادة الإسرائيليين.

وأضاف: «إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وأي من قراراتها لا يمثل بالنسبة لنا أي شيء يمكن أن يؤثر على أنشطة السياسة الخارجية لقادة بلاد».".

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة وعددًا من حلفاء إسرائيل الأوروبيين رفضوا بالفعل موقف المحكمة الجنائية الدولية».

واستطرد: «أعتقد أن هذه القائمة ستزداد. وبالتالي، فقد أوضحت هذه الدول بالفعل لكريم خان (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) أنها لن توافق على عواقب هذا النوع من الإجراءات».

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بـ«المشين».

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان أمس الاثنين، عن السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب «جرائم حرب».