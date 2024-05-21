والدة مبابي: الجميع يعلم وجهته المقبلة

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ودع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، زملائه في فريق العاصمة الفرنسية، من خلال حفل مهيب، مساء الإثنين، بعدما قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وفقا لصحيفة«لوباريزيان» الفرنسية، أقام مبابي الحفل في مطعم إيطالي بالعاصمة الفرنسية باريس ودعا إليه 250 فردا.

أضافت الصحيفة أن رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون كان على رأس الحضور إضافة إلى عدد كبير من لاعبي الفريق الباريسي، إلى جانب تواجد ويلفريد مبابي والد اللاعب الفرنسي وكذلك والدته الجزائرية فايزة العماري.

من جانبها تحدثت العماري لوسائل الإعلام المتواجدة، قائلة:" باريس مدينة ساحرة حقا".

وعن وجهة مبابي المقبلة، أجابت العماري بابتسامة: "أعتقد أنكم تعرفون، أليس كذلك؟".

ومن المقرر أن يحل كيليان مبابي صاحب الـ 25 عاما عن صفوف باريس سان جيرمان بعد 7 مواسم بقميص الفريق، وبات في طريقه إلى ريال مدريد الإسباني.

ويستعد مبابي للظهور الأخير مع سان جيرمان أمام ليون يوم السبت المقبل في نهائي كأس فرنسا.