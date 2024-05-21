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وزير دفاع إسرائيل: لا نعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
وكالات
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 12:35 م

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب رفض محاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف جالانت عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن "مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن تنجح"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتابع جالانت: "مقاربة المدعي العام للجنائية الدولية بين حركة حماس الإرهابية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن "دولة إسرائيل ليست طرفا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها".

جاءت تصريحات جالانت، تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وثلاثة من قادة "حماس" بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

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