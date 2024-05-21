 ارتفاع واردات جورجيا من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 11 ألفا و10 أطنان خلال أبريل - بوابة الشروق
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ارتفاع واردات جورجيا من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 11 ألفا و10 أطنان خلال أبريل

تبليسي - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 3:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 3:51 م

أعلن اتحاد مستوردي المنتجات البترولية في جورجيا، في بيان اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم واردات البلاد من الغاز المسال الروسي بواقع 3.8 أمثال، لتصل إلى 11 ألفا و10 أطنان خلال أبريل الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وقال البيان: "ارتفعت واردات الغاز المسال بواقع ثمانية آلاف و130 طنا، بنسبة 282.3%، لتصل إلى 11 ألفا و10 أطنان، خلال أبريل 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم استيراد 99.6% (10.970 طن) من إجمالي واردات الغاز المسال، من روسيا.

وأعلن اتحاد مستوردي المنتجات البترولية في جورجيا ارتفاع واردات البيتومين البترولي بواقع 2.7 ضعف لتصل إلى 14 ألفا و900 طن خلال أبريل الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وتم استيراد معظم البيتومين من العراق بنسبة بلغت 68.5%، فيما حلت روسيا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 27.5%.

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