وفاة راكب وإصابة 30 آخرين بعد تعرض طائرة في طريقها لسنغافورة لاضطرابات جوية

لقى راكب حتفه وأصيب أكثر من 30 آخرين بعدما تعرضت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السنغافورية في طريقها لسنغافورة قادمة من مطار هيثرو في لندن لاضطرابات جوية.

وأشارت بيانات من منصة "فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية " إلى أن الطائرة هوت فجأة لمسافة حوالي 1800 متر فوق الساحل الغربي لميانمار.

وبدأ الموسم المطير في المنطقة التي شهدت عواصف عاتية في العديد من الأماكن. ولم تعلق شركة الطيران على التقرير.

وغادرت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 777-300 إي آر" من لندن أمس الاثنين وواجهت اضطرابات جوية شديدة في طريقها.

وتم تحويل مسارها إلى بانكوك حيث هبطت اليوم الثلاثاء في الساعة 1545 مساء (0845 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت شركة الطيران في منشور محدث عبر موقع فيسبوك.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إن الطائرة كانت تقل 211 راكبا وطاقما يضم 18 شخصا.

وأضافت الشركة أنها " تقدم أعمق تعازيها لأسرة الراكب المتوفى".

وذكرت شركة الطيران أنها تعمل مع السلطات المحلية في تايلاند على تقديم المساعدة الطبية. كما أن هناك فريقا في طريقه إلى بانكوك.