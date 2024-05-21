الشرطة الألمانية تسجل العديد من الجرائم ذات دافع سياسي في 2023

وصل عدد الجرائم ذات دافع سياسي التي تم إبلاغ الشرطة بها في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي.

وتمثل الجرائم المبلغ عنها البالغ عددها 60028 أعلى مستوى منذ بدء الإحصاء في 2001، وفقا لإحصاءات 2023 التي تم نشرها في برلين اليوم الثلاثاء.

وبلغت الزيادة في الجرائم ذات الدافع السياسي أقل من 2 % مقارنة بعام 2022.

وكانت هناك 3561 قضية تتعلق بالجرائم العنيفة بانخفاض بنحو 12 % مقارنة بعام 2022.

وكان نصيب الأسد من هذه الجرائم، للجرائم الدعائية، مثل استخدام رموز مؤسسات غير دستورية، وبلغت الثلث.

وقال هولجر مونش رئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي أن هناك ميول تجاه التطرف في قطاعات من السكان، بما في ذلك انتزاع الشرعية من الدولة واحتكارها لاستخدام القوة.