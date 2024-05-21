وضع حجر أساس أول خط ربط كهربائي مباشر بين ألمانيا وبريطانيا

يشارك وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في حفل وضع حجر الأساس لأول خط ربط كهربائي مباشر بين بريطانيا وألمانيا. ويقام الحفل اليوم الثلاثاء في مدينة فيلهيلمسهافن الألمانية وهي نقطة الوصول الأرضية للخط الجديد الذي يمر تحت مياه بحر الشمال.

ويمتد الخط لمئات الكيلومترات تحت سطح البحر ويستهدف تسهيل تداول وتوزيع الكهرباء بين المانيا وبريطانيا بحلول 2028.

ويطلق على الخط الذي يبلغ طوله 725 كيلومترا اسم نيوكونكت. وسيربط شبكة نقل الكهرباء في ألمانيا ابتداء من مدينة فيلهيلمسهافن عبر بحر الشمال بشبكة الكهرباء البريطانية من منطقة إسيل أوف جرين جنوب شرق إنجلترا.

ويدعم المشروع اتحاد مستثمرين (كونسرتيوم). وتصل تكلفته إلى حوالي 3 مليارات يورو (2ر3 مليار دولار).

وتصل قدرة الخط إلى 4ر1 جيجاوات كهرباء في الاتجاهين. وتقول الشركة المسؤولة عن المشروع إن هذه الكمية من الكهرباء تكفي لتلبية احتياجات حوالي 5ر1 مليون منزل.

في الوقت نفسه سيوفر الخط وسيلة جيدة لنقل فائض إنتاج محطات طاقة الرياح في ألمانيا والذي لا يمكن نقله حاليا عبر الشبكات الأرضية، في حين أن إنتاج بريطانيا من الكهرباء لا يكفي احتياجاتها وتعتمد على الاستيراد لسد العجز.