عصام كامل: لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين ولابد من خوض تلك المعركة

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، إننا منذ نهاية الثمانينات وبداية التسيعينات ونحن لدينا تخوف من تعديل قانون النقابة، وبالتالي فهي معركة لابد من خوضها، مشيرا إلى إنه ليس هناك أقسى من الظرف التي تمر به الصحافة الآن، حتى النصوص التي قد تحمي الصحفي وحرية الصحافة غير مفعلة.

وأضاف كامل، خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام السادس للصحافة، المقرر انعقاده في يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، علينا أن نخوض معركة قانون النقابة التي ربما تكون جزء من معركة أكبر تحرك هذه المياة الراكدة.

وتابع :"يجب أن نكون أكثر جرأة من أجل مصلحة هذا الوطن، حتى ونحن نناضل من أجل ممارسة علمنا فنحن نسهم بشكل كبير لاستقرار".