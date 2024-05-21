السعودية تقترح تأسيس مجلس طيران إنساني عالمي لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية عبر الجو

دعا المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تأسيس مجلس طيران إنساني عالمي، الذي سيجمع بين مجتمع الطيران والمنظمات الإنسانية وحكومات الدول.

وسيعمل المجلس، على تسهيل وحماية المساعدات الإنسانية التي تُنقل عبر الطرق الجوية، مؤكدا حسب المقترح أن جميع البرامج يجب أن تكون محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور الربيعة اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "الطيران - شريان حيوي للجهود الإنسانية"، ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م المقام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى 3 أيام، بحضور أكثر من خمسة آلاف خبير وقائد في قطاع الطيران من أكثر من 100 دولة حول العالم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.