وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف في زيارة تضامنية

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة تضامنية لم يعلن عنها مسبقا لأسباب أمنية، وذلك على خلفية الهجوم الروسي الأخير.

وفي مستهل زيارتها التضامنية السابعة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022، طالبت بيربوك على نحو عاجل بمزيد من الدعم الدولي لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي في ضوء الهجوم الروسي الحالي.

وقالت: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدفاع الجوي من أجل حمايتها من وابل الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية".

وأضافت الوزيرة: "علينا الآن أن نحشد كل قوانا حتى تتمكن أوكرانيا من البقاء (...) وحتى لا تقف قوات بوتين قريبا على حدودنا".

وذكرت بيربوك، أن المبادرة العالمية التي أطلقتها مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أجل ضمان المزيد من الدفاع الجوي لأوكرانيا جمعت ما يقرب من مليار يورو لتوفير دعم إضافي للقوات الجوية الأوكرانية.

وقالت: "ونحن نعمل بشكل مكثف لضمان المزيد"، موضحة أنه يُجرى التحقق من كل الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن ألمانيا قدمت في إطار ذلك وحدة نظام دفاعي جوي إضافية من طراز "باتريوت".