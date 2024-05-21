تصدر اسم المحامية الدولية العربية أمل كلوني زوجة الممثل جورج كلوني، عناوين الأخبار بعد توضيح بيان للمحكمة الجنائية الدولية مشاركة "كلوني" في الاستشارات المسببة لإصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والاعتقال بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية؛ لتكون تلك القضية واحدة من أهم القضايا التي شاركت بها "كلوني" عبر رحلة في المحاكم الدولية منذ عام 2004.

وتسرد جريدة "الشروق"، أهم محطات أمل كلوني في ساحات المحاكم الدولية شملت عددا ليس بالقليل من قضايا تعلقت بالشرق الأوسط.

- بدايات في أمريكا

ذكرت مجلة "فوربس"، أن كلوني لبنانية تحمل الجنسية البريطانية وبدأت مسيرتها القانونية في نيويورك الأمريكية عام 2002 محامية بمكتب تحقيقات خاص مثلت فيه شركات شهيرة بنزاعات قضائية.

- كلوني بساحة القضاء الدولي

بدأت كلوني، العمل كمعاونة قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2004، وتنقلت بالعمل مع 3 قضاة بينهم أمين جامعة الدول العربية نبيل العربي، إبان عمله قاضيا بالمحكمة الدولية، وفقا لمجلة "بيبول" البريطانية.

وشهدت فترة عمل كلوني، بين 2004 و2010 المشاركة بمحاكمة متعلقة بالنزاعات في لبنان وأخرى متعلقة بنزاعات يوغوسلافيا.

- كلوني في لجان التقصي الأممية

شاركت كلوني، في لجنة تقصي تابعة لأمين الأمم المتحدة كوفي عنان بشأن النزاع السوري، وبلجنة مختصة باستقصاء انتهاكات متعلقة باستخدام الجيش الأمريكي للطائرات المسيرة في ملاحقة قادة تنظيم القاعدة، بحسب موقع "بيزنس تايم".

- كلوني وغزة

قال وفقا لموقع "ياهو نيوز"، إن كلوني تم اختيارها عام 2014 للمشاركة بلجنة ثلاثية؛ لرصد الانتهاكات في قطاع غزة خلال الحرب ولكنها رفضت المشاركة بحجة عدم وجود وقت كافِ.

- كلوني نصيرة الصحفيين

وساهمت كلوني، في نصرة عدد من الصحفيين المشهورين بالمحاكم الدولية أثناء عملها بمكتب محاماة بريطاني، إذ دافعت عن الصحفية الفلبينية والرئيسة السابقة لورين أوريو، والصحفية الأذرية خديجة إسماعيلوفا، وصحفيين ميانماريين في قضية شهيرة عام 2019، بحسب ما ذكرته "بي بي سي".

- أشهر عملائها

دافعت كلوني، وفقا لـ"بي بي سي"، عن شخصيات شهيرة منها جوليان السانج صاحب تسريبات ويكيليكس، ورئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي، ورئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا توموشينكو.